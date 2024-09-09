Княжевская: новую ливневую канализацию построят в Текстильщиках
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В столичном районе Текстильщики на протяжении Саратовской улицы будет построена ливневая канализация. Проект территории линейного объекта уже утвержден, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
«Проектом предусмотрено строительство водосточной сети диаметром 800–1200 мм и протяженностью 500 м, предназначенной для эффективного отвода поверхностных стоков с части района», — отметила Княжевская.
По ее словам, благодаря новой системе водоотведение значительно улучшится, за счет чего снизится вероятность возникновения временных скоплений воды на территории строительства объекта.
Объект войдет в проект комплексного развития инфраструктуры города, который направлен на создание устойчивой городской среды и повышение качества жизни в Текстильщиках.