Княжевская: на юге столицы реконструируют участок улично-дорожной сети

сегодня в 10:28

Москомархитектура выпустила распоряжение о подготовке проекта планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети. Он соединит районы Чертаново Южное и Бирюлево Западное, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.

По словам Княжевской, согласно проекту, специалисты реконструируют 1425 м улично-дорожной сети и построят 3215 м нового полотна.

«Общая протяженность всего участка УДС от улицы Россошанской до Подольских Курсантов составляет 4,64 км», — рассказала она.

Грамотно спланированная дорожная сеть — это один из ключевых факторов развития города. Она позволяет столице не только связать территории, но и обеспечить безопасность движения. Также сеть дает импульс деловой активности места.

Юлиана Княжевская рассказала, что строительная отрасль является важной при модернизации действующих и появлении новых объектов инфраструктуры.