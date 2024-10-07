KLM: авиаперевозчики из КНР выигрывают перед европейскими из-за неба РФ

Страны Европейского союза должны предпринять шаги, чтобы у европейских авиаперевозчиков была честная конкуренция с китайскими. Дело в том, что компании из КНР зарабатывают больше денег из-за использования неба над РФ, сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора нидерландской фирмы KLM Марьян Ринтел в интервью СМИ NPO.

Она напомнила, что с 2022 года самолеты из ЕС не могут летать через воздушное пространство РФ. Из-за этого полеты по некоторым направлениям стали на два-четыре часа больше. Также выросла и стоимость билетов.

В связи с этим авиакомпании из КНР предлагают клиентам более выгодные условия. Они летают в ЕС и США через воздушное пространство РФ за короткий срок.

После начала СВО страны Европейского союза запретили российским авиакомпаниям летать через свою территорию. В ответ РФ ввела аналогичные санкции.