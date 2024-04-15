Клиенты «Аэрофлота» смогут возить животных на соседнем пассажирском кресле

«Аэрофлот» провел успешное тестирование услуги перевозки животного на соседнем пассажирском кресле. Теперь клиенты компании могут летать с питомцами в салоне самолета.

Услугу тестировали 3 месяца. Результаты показали, что она особенно востребована среди владельцев небольших животных и птиц. За это время рейсами «Аэрофлота» перевезли более 900 питомцев.

«В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг», — сообщает пресс-служба компании.

Также по результатам тестирования было решено увеличить размер контейнера для перевозки животных в бизнес-классе. Питомцев можно перевозить в полужестком и жестком контейнерах. Они должны иметь возможность встать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. При этом на переноске должна быть ручка или петля для закрепления на кресле.

Новая услуга доступна в любых классах обслуживания. По правилам безопасности устанавливать контейнер с животными можно только у иллюминатора. Оплата производится в полной мере, как за билет для взрослого пассажира.

Ранее в РЖД запретили высаживать домашних животных из поездов. Это произошло после того, как проводница выбросила кота из вагона. Сотрудница компании подумала, что животное беспризорное. Позже кота обнаружили мертвым.