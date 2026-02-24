Китайский GAC вывел с российского рынка кроссовер GS3

сегодня в 14:39

Компания GAC приостановила продажу компактного кроссовера GS3 на российском рынке. Модель оказалась удалена с официального сайта бренда, сообщает AUTONEWS .

В компании заявили, что причиной такого решения стала текущая нестабильность автомобильного рынка. На ситуацию повлиял комплекс факторов: экономическая обстановка, а также изменения в структуре спроса и предложения.

При этом в GAC не исключили возвращение модели. На данный момент производитель изучает потребности клиентов и анализирует рыночную динамику.

Последующие решения будут приниматься с учетом обратной связи от покупателей.

