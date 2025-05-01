Кириенко: «Прямые перелеты позволят россиянам отдыхать на курортах Абхазии»
Рейсы в Сухум запустят из Нижнего Новгорода
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о расширении регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, пишет газета «Известия».
Уже на следующей неделе к московским рейсам добавятся прямые перелёты из Нижнего Новгорода в Сухум.
«Множество российских городов заинтересованы в прямом авиасообщении с Абхазией, чтобы отправлять своих сотрудников и граждан на отдых и оздоровление», — подчеркнул Кириенко.
Президент Абхазии Бадра Гунба выразил благодарность Владимиру Путину за восстановление международного аэропорта в Сухуме.
«Без политического решения российского руководства этот аэропорт не возобновил бы работу», — заявил глава республики.