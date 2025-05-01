Кириенко: «Прямые перелеты позволят россиянам отдыхать на курортах Абхазии»

сегодня в 23:00

Рейсы в Сухум запустят из Нижнего Новгорода

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о расширении регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, пишет газета «Известия» .

Уже на следующей неделе к московским рейсам добавятся прямые перелёты из Нижнего Новгорода в Сухум.

«Множество российских городов заинтересованы в прямом авиасообщении с Абхазией, чтобы отправлять своих сотрудников и граждан на отдых и оздоровление», — подчеркнул Кириенко.

Президент Абхазии Бадра Гунба выразил благодарность Владимиру Путину за восстановление международного аэропорта в Сухуме.

«Без политического решения российского руководства этот аэропорт не возобновил бы работу», — заявил глава республики.