Kia отзывает почти 80 тыс машин Sportage из России

Отзыву из России подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage, которые были проданы с 2010 года по 2015 год, сообщает Росстандарт.

Причиной такого решения стала необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на машинах, который были сделаны на заводе Kia Slovakia. На всех таких авто планируется заменить этот элемент и крышку блока предохранителей. Замену проведут бесплатно.

Владельцы Kia Sportage, которые попадают под отзыв, будут проинформированы об этом через письмо и/или по телефону. После этого владельцу авто нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Кроме того, владельцы Kia Sportage сами, не дожидаясь звонка или письма, должны определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого следует сопоставить VIN-код авто с прилагаемым перечнем или воспользоваться интерактивным поиском.