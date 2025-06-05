Кемеровчане жалуются на неработающие кондиционеры в троллейбусах

Треть троллейбусов в Кемерове внезапно осталась без охлаждения в салоне

В летнюю жару поездки в общественном транспорте Кузбасса превращаются в настоящее испытание, и лишь наличие кондиционеров приносит облегчение. Однако в начале июня в Кемерове возникла неприятная ситуация: значительная часть троллейбусного парка осталась без охлаждения в салоне, сообщает Сiбдепо .

«На середину мая все кондиционеры были исправлены. Начался летний сезон, и кондиционеры начали выходить из строя», — заявили в пресс-службе кемеровской электротранспортной компании.

Выяснилось, что из 62 троллейбусов «Адмирал» в 22 кондиционеры не работают. 5 июня в троллейбусах № 15 пассажирам приходилось спасаться от жары с помощью открытых окон.

В пресс-службе сообщили, что принимаются все необходимые меры для устранения данной проблемы. Ведутся переговоры с ремонтными организациями, но на полное восстановление работоспособности всех кондиционеров потребуется не менее недели.