В Московской области в прошедшие праздники, с 30 апреля по 4 мая, произошло 37 ДТП. По предварительной информации, восемь водителей были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В связи с ростом числа транспорта на дорогах увеличился и риск возникновения ДТП. В период с 30 апреля по 4 мая на территории Подмосковья зафиксировано 37 дорожных аварий, в которых 9 человек погибли и 39 получили травмы разной степени тяжести — среди раненых было 8 детей. В вечернее и ночное время произошло 22 аварии (60%). А больше всего ДТП зафиксировано 30 апреля — 15 дорожных аварий, которые произошли преимущественно во второй половине дня, два водителя в этот вечер были в нетрезвом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Среди видов ДТП превалировали столкновения (19 ДТП), среди них 9 столкновений были попутными из-за невнимательности водителей и несоблюдении дистанции. Также в ведомстве отметили, что вечером 2 мая в столкновении пострадали два подростка, которые выехали на питбайке на дорогу общего пользования.

На пешеходных переходах произошло 6 ДТП, вне переходов — также 6 ДТП, основная причина наездов на пешеходов — невнимательность водителей. В одном из ДТП на переходе подросток-велосипедист не спешился и переехал дорогу, водитель не успел среагировать.

Также были зафиксированы 2 съезда с дороги, 2 наезда на препятствие, 1 наезд на стоящее ТС и 1 наезд на велосипедиста.

Минтранс Подмосковья призывает водителей обратить внимание на статистику в минувшие праздники. Будьте благоразумны и соблюдайте ПДД, не водите в нетрезвом состоянии, не отвлекайтесь на телефон во время движения, следите за подростками — не разрешайте им управлять мотоциклами или автомобилями.

Пешеходам перед переходом дороги настоятельно рекомендуем убеждаться в безопасности, особенно при переходе многополосных дорог — вас должны увидеть водители всех рядов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.