сегодня в 12:22

Карты «Тройка» с картинами из Третьяковской галереи поступили в продажу в Москве

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объявил о выпуске трех эксклюзивных коллекций карт «Тройка», созданных в сотрудничестве с Третьяковской галереей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новые лимитированные транспортные карты украшены шедеврами русской живописи — величественным пейзажем Исаака Левитана «Над вечным покоем», жанровой сценой «Охотники на привале» кисти Василия Перова и трогательным полотном Эмилии Шанкс «Новенькая в школе».

Данный выпуск продолжает культурную традицию оформления транспортных карт произведениями искусства. Ранее москвичи уже могли приобрести «Тройки» с репродукциями картин Ильи Репина, а также специальную серию, посвященную выставке «Адепты красного. Малявин&Архипов».

Теперь коллекционеры и ценители искусства могут пополнить свои копилки новыми экземплярами, объединяющими функциональность городского транспорта и красоту классической живописи.

Приобрести новые карты можно не только на маркетплейсах «Яндекс.Маркет», OZON и Wildberries, но и во флагманских магазинах, расположенных на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойках «Живое общение».