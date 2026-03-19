Карту «Подорожник» внесли в белый список Минцифры
Карту «Подорожник» включили в белый список Минцифры, поэтому пополнение и проверка баланса будут работать даже при сбоях мобильного интернета, сообщает «Бриф24».
Оплата проезда по карте «Подорожник» останется доступной даже при проблемах с мобильным интернетом. Сервис пополнения и проверки баланса будет работать без ограничений.
Пресс-служба городского комитета по транспорту сообщила об этом в Telegram-канале.
«Если вдруг пропал мобильный интернет — не паникуем. „Подорожник“ уже в „белом списке“ Минцифры, так что с оплатой проезда все будет ОК — пополнять карту и проверять баланс можно будет без ограничений!», — сообщили в пресс-службе.
Включение в белый список означает, что ключевые функции карты сохраняются даже при ограничениях связи.
