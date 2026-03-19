Карту «Подорожник» внесли в белый список Минцифры

Пополнение и проверка баланса «Подорожника» будут доступны без интернета

Карту «Подорожник» включили в белый список Минцифры, поэтому пополнение и проверка баланса будут работать даже при сбоях мобильного интернета, сообщает «Бриф24» .

Пресс-служба городского комитета по транспорту сообщила об этом в Telegram-канале.

«Если вдруг пропал мобильный интернет — не паникуем. „Подорожник“ уже в „белом списке“ Минцифры, так что с оплатой проезда все будет ОК — пополнять карту и проверять баланс можно будет без ограничений!», — сообщили в пресс-службе.

Включение в белый список означает, что ключевые функции карты сохраняются даже при ограничениях связи.

