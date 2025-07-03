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Каратистка Лобни представляет Россию на международных соревнованиях в Индонезии

Спортсменка из Лобни Александра Кибирева прибыла в Джакарту (Индонезия) для участия в престижных международных соревнованиях по карате WKF «Shureido International Cup», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие собрало более 2 500 участников из 14 стран, включая Японию, Китай, Малайзию, Новую Зеландию и Россию. Александре предстоит выступить в категории, где зарегистрированы 76 спортсменов.

Соревнования пройдут по стандартам Всемирной федерации каратэ (WKF). Первые выступления запланированы на 4 июля.

Девочка занимается в клубе Shinobi karate club под руководством тренера Ивана Ларина.

Клуб Shinobi karate club работает в Лобне по адресу: ул. Пушкина, 4.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работает 18 бюджетных спортивных секции, участники которых регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.