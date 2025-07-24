Капремонт объездной дороги в поселке Тучково Рузского муниципального округа выполнен на 50%

Работы по капитальному ремонту объездной дороги в поселке Тучково Рузского муниципального округа продолжаются и на сегодняшний день можно говорить, что уже практически половина из запланированного выполнена. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рузского муниципального округа.

На объекте задействовано 10 рабочих и 5 единиц стройтехники. К примеру, на участке № 3 протяженностью 1,5 км завезли железобетонные изделия для водоотведения. Ведётся устройство прикормочных лотков, опалубки для укрепления кювета монолитным бетоном, а также монтируются телескопические лотки. Уже на следующей неделе рабочие приступят к переустройству кабельных линий на участке № 2 и 5, а далее к активным дорожно-строительным работам.

«В целом, идем по графику, срывов нет. Открытие объездной дороги, как уже сообщал ранее, планируется в 2026 году,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.