«КамАЗ»: продажи тяжелых грузовиков в России упали на 54% за 10 месяцев

В РФ продажи новых грузовых автомобилей массой свыше 14 тонн с января по октябрь этого года упали на 54% по сравнению с показателем 10 месяцев 2024 года, но с третьего квартала отмечается разворот к восстановлению, сообщает «Интерфакс» .

Как рассказали в пресс-службе «КамАЗа», снижение по данной марке грузовиков составило только 15% за 10 месяцев к числам прошлого года. Это стало лучшим показателем в условиях пикирующего рынка.

На сегодняшний день доля «КамАЗа» составляет 32% против 17% в 2024 году. Самая сложная ситуация наблюдается в сегменте магистральных тягачей, который рухнул на 71%. Компания нарастила свою долю в указанном сегменте вдвое — до 18%. То есть продажи магистральных грузовых машин «КамАЗ» идут лучше, чем у других производителей.

По подсчетам «Автостата», за 10 месяцев этого года на отечественном рынке зарегистрировали 37,9 тыс. тяжелых грузовиков (HCV) полной массой более 16 тонн, что на 57% меньше прошлогоднего показателя. Лидером в этом сегменте остается «КамАЗ» с долей в 29,5%. Затем идут три китайских марки — Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) и FAW (9%). Еще в топ-5 в РФ белорусский «МАЗ» (7,2%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.