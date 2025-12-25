Не гоняй и береги движок: как сэкономить на топливе при езде на грузовике

Эффективная работа за рулем фургона или грузовика начинается с правильного подхода к технике и внимательного отношения водителя к своей машине. Экономия топлива начинается с базовых вещей: правильный выбор скорости, аккуратное переключение передач и забота о техническом состоянии транспорта. Об этом РИАМО сообщили эксперты SDAC&ASIASTAR.

«Для грузовой техники оптимальная крейсерская скорость часто лежит в диапазоне 80–85 км/ч, при которой мотор тратит топливо заметно экономнее, чем при более высоких скоростях (см. рекомендации по экономии топлива). Регулярная регулировка двигателя и своевременная диагностика тоже дают эффект: грамотная настройка может снизить расход на порядок нескольких процентов, порядка 3–5% по оценкам профильных обзоров», — сказали эксперты.

Кроме того, нельзя недооценивать роль шин. Снижение давления повышает сопротивление качению и приводит к росту расхода, особенно при полной загрузке. Кроме того, работа на холостом ходу и завышенные холостые обороты двигателя увеличивают расход примерно на 10—15 процентов. Совместный контроль давления в шинах и режима холостого хода позволяет заметно экономить топливо, особенно на длинных рейсах.

Не менее важен и выбор маршрута. Избегание пустых пробегов и пробок экономит топливо, особенно при городской доставке, а продуманное планирование маршрутов и уклонение от постоянных «стоп-и-го» значительно сокращают потери топлива. Плавный стиль езды с мягким разгоном и прогнозированием торможений снижает общий расход за счет уменьшения ненужных ускорений и торможений, что отмечается в профессиональных рекомендациях по экономии топлива.

Техническое состояние машины также играет решающую роль. Чистый воздушный фильтр, исправный регулятор холостого хода и корректные углы развала-схождения помогают удерживать расход в пределах паспортных значений. Внедрение систем телематики, позволяющих отслеживать стиль вождения и экономичность, дает компаниям инструмент для сокращения расхода за счет корректировки поведения водителей и планирования рейсов.

Эксперты рекомендуют водителям и диспетчерам фиксировать базовые параметры расхода, регулярно проверять шины и делать плановые проверки двигателя. При первых признаках увеличения расхода топлива полезно обратиться к специалистам: своевременная диагностика всегда обходится дешевле, чем устранение последствий.

