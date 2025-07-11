Как расплачиваться в транспорте в Москве и Подмосковье туристам с детьми

Эксперт: у каждого туриста в Москве должна быть карта для проезда в транспорте

Транспорт Московского региона устроен логично и комфортно, он разветвлен и охватывает все районы города. При этом, как у всякий сложной системы, у него есть свои базовые настройки и ограничения, сообщила РИАМО доцент Финансового университета Надежда Глушкова.

Главное правило любого проезда в любом московском транспорте: пассажиру нужно позаботиться о способах оплаты проезда заблаговременно. Это может быть карта «Тройка», которую приобретают в кассе метро, билет «Единый» на срок поездок или просто банковская карта. Но на каждого пассажира должен быть свой отдельный способ оплаты, подчеркивает Глушкова.

Так как местные жители, пользующиеся общественным транспортом, довольно скоро приобретают «Тройку» на год или имеют социальную карту москвича или школьника, то рекомендации эксперта в первую очередь адресованы путешественникам.

«Если вы гость города и отвечаете за несовершеннолетних, то вам необходимо заранее подумать, чтобы у каждого члена семьи или ученика была своя „Тройка“ с пополненным балансом или „Единый“ проездной. Наличные не принимаются в наземном транспорте Москвы с 2021 года, а взрослый с двумя детьми от 7 лет должен оплатить проезд отдельными картами за каждого ребёнка. Правилами четко прописано, что каждый пассажир должен иметь свой билет», — объясняет Глушкова.

К сожалению, штраф в случае обнаружения неоплаты будет даже в том случае, если проезд пассажира был оплачен другим пассажиром по собственной карте или билету, добавляет она.

То же правило действует и в автобусах Подмосковья, где не примут оплату одной картой за нескольких членов семьи. В этом случае разумно приобрести областной эквивалент «Тройки» — карту «Стрелка», рекомендует эксперт.

Данные правила действуют для всех пассажиров с 7 лет. Для детей до 7 лет проезд бесплатный.