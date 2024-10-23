Качество ремонта дороги в деревне Папушево проверил Андрей Иванов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил качество нового асфальта, который уложили на дороге в деревне Папушево. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Протяженность объекта составляет 1,36 км, ремонтные работы выполнялись за счет средств инвестора и завершились в августе. Как сообщил глава муниципалитета, обновленной дорогой пользуются порядка 700 человек — это жители Папушево, коттеджных поселков и СНТ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание — сделать две площадки для разъезда, чтобы развести встречные потоки, поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором, уверен, что эти „карманы“ в ближайшем будущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колес большегрузного транспорта — чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», — поручил Андрей Иванов.

В беседе с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой, в результате существует риск подтоплений нескольких участков. Глава поставил профильным службам задачу провести ревизию и восстановить коммуникации — прочистить и привести в нормативное состояние существующие трубы, либо проложить новые. Добавим, что обслуживаем обновленной дороги в деревне Папушево в зимний период будет заниматься ООО «Лидер».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.