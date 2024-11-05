К микрорайону Лобни сделают съезд с Северного обхода

До конца года специалисты приступят к проектированию первого этапа дороги «Северный подъезд к городу Лобня». Появится дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть города Лобни. Подъезды появятся к ЖК «Восточный», СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и улица Киово. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорога пройдет вдоль Савеловской железной дороги от Северного обхода в сторону микрорайона Восточный. Протяженность участка с двумя полосами движения — 500 метров.

Завершить проектирование планируется в 1 квартале 2025 года, а строительно-монтажные работы — в 1 квартале 2026 года.

В декабре 2022 года было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни протяженностью порядка 5 км. В октябре 2023 года было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе. Новая развязка обеспечила прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.