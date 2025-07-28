К Крымскому мосту скопилась очередь из 470 автомобилей

У Крымского моста со стороны Краснодарского края стоят в очереди на досмотр 470 транспортных средств, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В летние месяцы и «бархатный сезон» переезд через Крымский мост зачастую сопровождается пробками. В самые загруженные дни и часы скорость движения через пропускные пункты падает, поэтому время ожидания может составлять несколько часов.

В материале РИАМО рассказываем о том, что необходимо знать автомобилистам перед путешествием в Крым на личном авто через Крымский мост.