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Юрист Воропаев: власти регионов не пойдут на увеличение скорости на трассах

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что власти регионов вряд ли поддержат инициативу по разрешению увеличивать скорость на магистралях до 150 километров в час, сообщает 360.ru .

По его словам, здесь дело в психологии автолюбителей. Если поправки примут, некоторые водители будут позволять себе разгоняться до неприемлемых скоростей.

«Все-таки правила дорожного движения не дозволяют произвольно устанавливать дорожные знаки с таким ограничением скорости. Они возлагают и ответственность на власти для установки таких ограничений», — сказал Воропаев.

Среди показателей эффективности власти выделяют и безопасность дорожного движения, а каждый регион ведет обязательную статистику дорожно-транспортных происшествий, учет пострадавших и погибших, также напомнил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили поднять допустимый порог скорости на новых магистралях в России.