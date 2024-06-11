Юрист назвал преимущества поправок в закон о снятии угнанных авто с учета

Юрист Антон Палюлин рассказал, что поправки в закон о снятии угнанных автомобилей с учета позволят российским водителям не столкнуться с рядом проблем, в том числе со штрафами, сообщает «Секрет фирмы» .

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому у автовладельцев может появиться возможность сразу снимать свою машину с госрегистрации, если она числится в угоне.

По словам Палюлина, если изменения будут одобрены, то автомобилистов не будут привлекать к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, которые злоумышленник совершил на украденном авто. Помимо этого, водителям не придется оплачивать транспортный налог за машину, которая оказалась не в их распоряжении.

Юрист добавил, что россиянам также не могут инкриминировать вину в преступлениях, которые совершил угонщик на их транспортном средстве.