Юрист напомнил о штрафах за летние шины зимой

Юрист Хаминский: с 1 декабря за езду на летней резине будет грозить штраф

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский сообщил, что с 1 декабря по конец февраля использование летних шин на автомобилях запрещено, за нарушение предусмотрен штраф, сообщает RT .

Он пояснил, что за нарушение этого требования водителей могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП России.

«За неисполнение данного запрета автомобилисты могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП России, то есть за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена», — рассказал Хаминский.

Юрист отметил, что санкция за это нарушение сравнительно мягкая — предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако он рекомендовал водителям соблюдать требования закона ради собственной безопасности и не использовать летнюю резину зимой.

