При «захвате» парковки во дворе надо жаловаться в управляющую компанию

«Самовольное бронирование общего парковочного места является незаконным. В соответствии со ст.7.1 КоАП РФ штраф за самовольное занятие земельного участка, к которому также относится и «самозахват» парковочных мест во дворах жилых домов, составляет от 5 до 10 тыс. руб. для физлиц, от 20 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 руб. тыс. для юрлиц», – сказала Асанова.

Она добавила, что урегулировать спор с соседями самовольного занявшими парковочные места возможно путем диалога. Если сосед не осознает незаконность своих действий, нужно постараться спокойно объяснить, что двор это общая территория, и никто не имеет права занимать его в одностороннем порядке.

«В случае если диалог не дал результата, стоит направить письменное обращение в управляющую организацию. В обязанности ТСЖ или УК входит контроль за использованием общего имущества. В письме укажите точный адрес, суть конфликта, а также приложите фотографии, подтверждающие факт захвата парковки», – рассказала юрист.

