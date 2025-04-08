Юные красногорцы прошли инструктаж по безопасности в транспорте

В рамках Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги!» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Красногорск провели в Опалиховской гимназии тематический урок. Участниками занятия, посвященного правилам дорожного движения, стали ученики начальных классов и воспитанники дошкольного отделения образовательной организации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Вместе с автоинспекторами ребята повторили значения дорожных знаков, вспомнили основные правила безопасности для пешеходов, а также узнали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Кульминацией урока стал захватывающий тренинг в специальном автобусе-тренажере «Школа дорожной безопасности», в ходе которого юные красногорцы лично смогли убедиться в важности использования ремней безопасности во время поездки в транспортном средстве.

Автобус-тренажер представляет собой передвижной учебный класс, оснащенный специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения или резкого торможения. Ребята смогли увидеть, какие повреждения получает при падении манекен, находящийся на переднем сидении и не пристегнутый ремнем безопасности. Автобус также укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона, наглядными материалами и видеоаппаратурой для демонстрации обучающего фильма

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что специализированный автобус – уникальное средство для обучения детей и подростков основам дорожной грамотности и пропаганды использования ремней безопасности.

По завершении познавательного мероприятия автоинспекторы вручили юным гимназистам и воспитанникам дошкольного отделения образовательного учреждения полезные световозвращающие аксессуара, которые сделают ребят заметными на дорогах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.