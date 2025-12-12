«Яндекс» ведет переговоры с китайским концерном для создания UMO 5

Согласно материалам проекта, автомобиль получит название UMO 5 и будет представлять собой точную копию китайского электрокара GAC Aion Y Plus. Товарный знак UMO был зарегистрирован компанией в Роспатенте 12 ноября.

По информации источников «Ведомостей», представители «Яндекса» и китайского автоконцерна GAC уже ведут переговоры с заводами о предоставлении площадок для сборки. Один из собеседников издания полагает, что выпуск может стартовать уже в 2026 году. Согласно расчетам, представленная в рамках проекта стоимость UMO 5 составит 2,4 млн рублей с учетом субсидии на электротранспорт. Лизинговый платеж для таксопарков планируется на уровне от 69 тысяч рублей в месяц. Электрокар мощностью 204 л. с. будет иметь запас хода от 300 до 430 км.

Эксперты отмечают, что успех инициативы будет во многом зависеть от развития зарядной инфраструктуры, стоимости электроэнергии и решения вопроса с запчастями. Конкуренцию проекту может составить электрокар «Атом» от стартапа «Кама», производство которого планируется запустить на заводе «Москвич» до конца 2025 года.

