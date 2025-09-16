Ямочный ремонт в Богородском округе выполнен на 85%

Богородский округ ежегодно участвует в программе ямочного ремонта. Каждый год специалисты устраняют более 25 тыс. кв. м дефектов асфальтобетонного основания во дворах. И 2025 год не стал исключением, сообщает пресс-служба администрации округа.

В более чем 50 дворовых территориях уже проведены работы. В адресный перечень вошли такие населенные пункты, как г. Ногинск, поселок им. Воровского, п. Обухово, г. Старая Купавна, г. Электроугли, с. Кудиново. План формируется с учетом обращений, поданных жителями, а также в рамках инспекции сотрудниками управления благоустройства администрации Богородского округа.

Работают «большими картами», чтобы срок службы покрытия был гораздо долговечнее, чем после стандартного ямочного ремонта. Ямочный ремонт «большими картами» включает в себя снятие старого асфальта, локальную засыпку ям щебнем и укладку свежего асфальта.

Перед укладкой нового покрытия осуществляется пролив вяжущих средств. На данный момент работы выполнены на 85%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.