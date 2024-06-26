Ямочный ремонт дорог продолжается в Мытищах

На территории городского округа Мытищи постоянно ведутся работы по регистрации и устранению локальных разрушений дорожного покрытия на муниципальной улично-дорожной сети, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Специалисты отмечают, что динамика работ сегодня выше прошлогодних показателей. Они ведутся с использованием системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры Московской области (СКПДИ).

Только за 24 июня устранено 58 дефектов, в том числе по адресам: Пожарный проезд — 19 ям, проспект Астрахова — 20 ям и 1-й Рупасовский переулок — 19 ям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.