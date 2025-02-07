Ямочный ремонт асфальта проводят на 12 улицах Дубны

Масштабный ямочный ремонт асфальта идет во всех частях Дубны. Фрезой обрабатывают каждую выбоину, готовят к асфальтированию. В работе сейчас 12 улиц — самые поврежденные участки дорожного полотна будут отремонтированы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый раз после зимы дорожникам находится работа. С наступлением благоприятной погоды они начинают восстанавливать асфальтовое покрытие, которое разрушили морозы и дожди. В этом году стартовали раньше обычного — температура подходящая, снега на дорогах нет.

В список улиц, подлежащих ремонту, попали и те, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Здесь надо в первую очередь обеспечить безопасность движения, поскольку качество дорожного покрытия напрямую влияет на аварийность. Начали с Ленинградской и Мичурина. Дорожники используют горячий асфальт. Для такой погоды, как сейчас, этот метод наиболее эффективен.

«В течение трех дней завершим эти работы», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.