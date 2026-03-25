«Якобы не явилась»: женщина требует вернуть деньги за сорванный перелет в Москву

Планы жительницы Волгограда отправиться в Москву перед праздником 8 марта обернулись стрессовой ситуацией, продолжительными переговорами с площадкой для онлайн-покупок и перевозчиком, а в конечном счете — отказом от путешествия. Теперь женщина пытается добиться возвращения денег, сообщает V1.RU .

В настоящее время женщина стремится получить компенсацию за неиспользованный авиабилет, однако ее надежды на положительный результат минимальны.

По словам пострадавшей стороны, на 7 марта у нее был зарезервирован полет в Москву на самолет компании «Победа» DP6970, отправлением из Волгограда в 21:05. Она приехала в аэропорт заранее, примерно за полтора часа, однако во время процедуры регистрации ей объявили об изменении времени вылета.

Затем последовала еще одна корректировка, на 23:30. Женщина подошла к сотруднику авиакомпании, который объяснил, что существует запрет на полеты, но ей могут сделать отметку об изменении расписания рейса и вернуть средства. В окне на первом уровне ей действительно поставили штамп о переносе. Поскольку все мои планы были уже нарушены, она приняла решение вернуться домой и попросила аннулировать регистрацию на этот рейс.

Дальше женщину направили к другой стойке, где оператор выполнила какие-то действия в системе, подтвердила, что она снята с рейса, после чего женщина заказала себе такси и отправилась домой. В период ожидания транспорта она услышала объявление о очередном переносе времени отправления до 2:30.

Пассажирка отмечает, что приобрела билет через известный онлайн-сервис и для решения вопроса о возврате также контактировала с ним.

«Мы долго переписывались, обсуждали эту ситуацию, а в итоге мне сказали, что я просто не явилась на рейс, — возмущается волгоградка. — Как это не явилась, если на билете стоит штамп о переносе, и представитель авиакомпании сказал, что этого достаточно? После этого маркетплейс предоставил мне контакты авиакомпании, сказал разбираться с ней напрямую. Я переслала им всю информацию, мне сказали „ожидайте“ — и все. Ни ответа, ни привета», — рассказала пострадавшая.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 марта в Волгоградской области закрывали небо из-за беспилотной опасности. Согласно информации отслеживающего сервиса Flightradar, тот рейс, на котором должна была совершить перелет женщина, отправился в Москву с опозданием в 12 часов, вылетев из аэропорта Гумрак в 9:50 утра 8 марта.

