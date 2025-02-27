Изменится схема выхода пассажиров с платформы МЦД-4 на Курском вокзале

С 1 марта выход в тоннель № 3 с платформы МЦД-4 на Курском вокзале, где завершились работы по организации турникетных проходов, будет закрыт на спуск. Этот сход будет работать только в одну сторону — на подъем на платформу к поездам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для выхода с платформы пассажиры смогут воспользоваться двумя другими тоннелями.

Через тоннель № 1 можно пройти к станциям метро «Курская» и «Чкаловская». Тоннель № 2 расположен ближе к «Чкаловской», для перехода нужно совершить наземную пересадку. Номера тоннелей обозначены специальными знаками на всех платформах, в подземном вестибюле и в самих тоннелях.

Также на платформе МЦД-4 и в тоннелях уже размещены элементы визуальной информации о новой схеме прохода, а сегодня появится и напольная навигация.

Установка турникетов во всех тоннелях была произведена в рамках модернизации подземного вестибюля и тоннелей станции Курская МЦД-2/МЦД-4. Это позволит избежать нарушений правил валидации и обеспечить корректное списание стоимости проезда. Прикладывать транспортные карты к валидаторам с 1 марта больше не нужно — в ближайшее время они будут демонтированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.