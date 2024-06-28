График поездов на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях изменится в конце июня

В июне–июле для работ по капитальному ремонту 1 пути станции Железнодорожная и 1 пути перегона Железнодорожная — Реутов будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

28–30 июня, а также 5—7, 12—14 и 19–21 июля с 23:50 пятницы по 23:50 воскресенья на станции Железнодорожная будет закрыт 1 путь (на Москву). Поезда будут следовать на закрытом участке по оставшимся трем путям.

Часть поездов на Горьковском направлении выведена из расписания, интервалы движения увеличатся до 30 минут. Большая часть поездов на Москву на участке Реутов — Железнодорожная будет следовать по 3 пути с отменой остановок на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино. Для проезда можно использовать поезда в направлении из Москвы с пересадкой по станции Железнодорожная.

На Киевском направлении и центральном участке D4 выведено из расписания до 10% поездов, часть поездов проследует от/до Марьиной рощи, Нижегородской. Интервал в течение дня частично увеличится до 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.