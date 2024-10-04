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Изменения в расписании на МЦД-3 и Казанском направлении 5–6 октября

5–6 октября для работ по капитальному ремонту пути на участке от станции Перово до Казанского вокзала и реконструкции станции Раменское будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

В эти дни будет закрыт 4 главный путь на участке от Перово до Казанского вокзала.

По станции Митьково интервалы движения поездов МЦД в течение дня будут частично увеличены до 20 минут.

По станции Митьково последние поезда отправятся в сторону Ипподрома в 00:33, в сторону Зеленограда-Крюково — в 00:52.



На Казанском направлении:

В течение дня интервал движения поездов увеличится до 10-15 минут. Сокращен режим работы последних поездов.

Часть поездов МЦД и дальнего пригорода выведены из расписания, часть проследует от и до станций Быково, Раменское, Люберцы-1, Выхино. Также у поездов дальнего пригорода скорректирован набор остановок и пути пропуска.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.