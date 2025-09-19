Изменен график ряда пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится с 19 сентября в связи с работами по выправке 1, 2 и 3 пути, укладке 4 пути и приведению их к габариту новых платформ на реконструируемом остановочном пункте Москва-Сити (бывшая Тестовская). Это необходимо для обеспечения остановки поездов для посадки и высадки пассажиров на объектах новой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, в предстоящие выходные с 23:20 19 сентября до 7:20 20 сентября, в те же часы 20–21 сентября работы будут проводиться на 1 и 2 пути, а 26–28 сентября — на 3 и 4. На период работ движение организуется по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.