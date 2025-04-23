Из Нижнего Новгорода в Макарьево начнут ходить «Валдаи»

Продажи билетов на «Валдаи» из Нижнего Новгорода в Макарьево уже стартовали

По информации компании «Водолет», первый рейс «Валдая» из Нижнего Новгорода в Макарьево запланирован на 1 мая.

Приобрести билеты уже возможно.

Отправление «Валдаев» будет осуществляться от причала № 8 в Нижнем Новгороде в 08:30, а прибытие ожидается в 10:15. Обратный рейс запланирован на 13:15, с прибытием в Нижний Новгород в 15:10. В текущем месяце рейсы состоятся 3, 8 и 10 числа.