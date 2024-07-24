Из Коломны 8 раз в день отправляются автобусы до МЦД «Отдых»

По новому расписанию автобусы совершают восемь рейсов в день, интервал между ними составляет полтора часа.

«Новая схема движения позволяет пассажирам экономить как время, так и денежные средства. При этом у нас продолжает работать основная схема движения — до м. Котельники. Ежедневно выполняется 12 рейсов, выполнение которых обеспечивают 3 автобуса большого класса», — рассказал замглавы Городского округа Коломна Роман Истомин.

Если вы пересаживаетесь на метро с железнодорожного транспорта, например, до станции Выхино, вы можете сэкономить более 36 минут и заплатить на 17 рублей меньше. Это возможно благодаря бесплатной пересадке с МЦД на метро, если вы оплачиваете проезд картой «Тройка».

Расписание автобуса № 460:

— А/в «Коломна» — м. Котельники: 4:20, 4:55, 8:30, 9:45, 12:30, 19:10.

— м. Котельники — а/в «Коломна»: 6:55, 8:15, 11:15, 12:35, 15:35, 21:35.

Расписание автобуса № 460к:

— -А/в «Коломна» — станция МЦД «Отдых»: 6:30, 11:55, 13:30, 16:55.

— МЦД «Отдых» — а/в Коломна: 8:40, 14:05, 15:40, 19:05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.