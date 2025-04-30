Стало известно, сколько денег требуется на срочный ремонт машины такси

Количество обращений таксопарков за финансированием, которые связаны с ремонтом автомобилей и закупкой запчастей для них, выросло в 2024 году в 2 раза по сравнению с предыдущими годами, сообщили РИАМО в сервисе Ivitech.

В 2024 году порядка 15% всех сделок было связано с ремонтом автомобилей и закупкой запчастей для них, рассказали в компании.

Каждая сделка — это предоставление финансирования по запросу таксопарка или логистической компании для обслуживания/ремонта одного или нескольких автомобилей.

В последние несколько лет ситуация с запчастями для импортных автомобилей осложняется тем, что ждать детали стало необходимо гораздо дольше. В среднем поставка запчастей составляет 2-3 недели, иногда это затягивается на несколько месяцев, а логистика по их предоставлению становится сложнее.

«Ремонт автомобилей — всегда неожиданная и болезненная история: часто клиентам приходится срочно искать 500-700 тыс. рублей, чтобы вернуть машину в строй. При этом нередки случаи, когда простой из-за ожидания запчастей и ремонта затягивается на 2–3 недели, создавая серьезные издержки для бизнеса и частных клиентов», — рассказал генеральный директор Ivitech Артем Москалев.