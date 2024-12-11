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Искусственные неровности привели в порядок в мкр Пироговский Мытищ

Искусственные неровности отремонтировали специалисты «Мосавтодора» на региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, в том числе на Фабричной улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где часто происходят нарушения скоростного режима, например, на нерегулируемых перекрестках.

Ремонт искусственных неровностей на региональных дорогах Подмосковья — важный шаг в повышении безопасности дорожного движения.

Установленные на стратегически важных участках, они способствуют снижению количества аварий и обеспечивают защиту наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения.

Продолжающаяся работа по поддержанию и совершенствованию данной инфраструктуры делает Подмосковье более безопасным местом для проживания и передвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.