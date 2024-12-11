Искусственные неровности привели в порядок в мкр Пироговский Мытищ
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Искусственные неровности отремонтировали специалисты «Мосавтодора» на региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, в том числе на Фабричной улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где часто происходят нарушения скоростного режима, например, на нерегулируемых перекрестках.
Ремонт искусственных неровностей на региональных дорогах Подмосковья — важный шаг в повышении безопасности дорожного движения.
Установленные на стратегически важных участках, они способствуют снижению количества аварий и обеспечивают защиту наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения.
Продолжающаяся работа по поддержанию и совершенствованию данной инфраструктуры делает Подмосковье более безопасным местом для проживания и передвижения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.