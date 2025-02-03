Искусственные неровности отремонтированы в трех округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на трех региональных дорогах в Химках, Коломне и Жуковском, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Так, дорожники восстановили искусственные неровности на ул. Астахова в Коломне, на ул. Мичурина в Жуковском, а также в Химках в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Свистуха.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.