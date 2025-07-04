Искусственные неровности отремонтировали в 7 округах Подмосковья

сегодня в 18:37

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные неровности на региональных дорогах в семи населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Неровности восстановили на четырех городских улицах: ул. Текстилей в Ногинске, ул. Парковой в Долгопрудном, ул. Девичье Поле в Коломне и ул. Набережная Циолковского в Жуковском.

Также ремонт провели на ул. Центральной в деревне Корыстово г. о. Кашира, ул. Советской в деревне Золотово г. о. Воскресенска и ул. Пушкина в поселке городского типа Вербилки Талдомского округа.

Неровности расположены преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.