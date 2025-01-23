Искусственные неровности отремонтировали на трех дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на трех региональных дорогах в Долгопрудном, Талдомском и Пушкинском округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Так, дорожники восстановили искусственные неровности на ул. Шишунова в городе Талдоме, на проспекте Пацаева в городе Долгопрудном и на ул. Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.