Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в шести округах Подмосковья

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Лежачие полицейские отремонтировали на двух городских улицах: Октябрьской улице в Пушкино и улице Пушкина в Луховицах. Также ремонт неровностей провели на четырех дорогах в малых населенных пунктах: Михневском шоссе в поселке городского типа Малаховка г. о. Люберцы, а также в селе Алабушево г. о. Солнечногорск, деревне Новая г. о. Серпухов и в селе Иудино Сергиево-Посадского округа.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.