Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в 5 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные неровности на региональных дорогах в пяти округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Лежачие полицейские» отремонтировали на дорогах в черте городов: улице Лесной в Лыткарине и улице Парковой в Долгопрудном, а также в малых населенных пунктах: на улице Школьной в поселке городского типа Поварово г. о. Солнечногорск и дорогах в деревне Матюшино Пушкинского округа и деревне Русавкино-Романово г. о. Балашиха.

Искусственные неровности расположены у переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.