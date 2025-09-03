Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в 10 округах Подмосковья

«Искусственные неровности расположены у переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — пояснили в ведомстве.

«Лежачие полицейские» отремонтировали на 6 дорогах в черте городов: Комсомольском проспекте в Люберцах, Центральном проезде в Ивантеевке, улице Заводской в Долгопрудном, улице Ленина в Озерах, улице Звездной в Серпухове и улице Шишунова в Талдоме.

Еще восстановили искусственные неровности на 4 дорогах в малых населенных пунктах: улице Школьной в поселке городского типа Поварово округа Солнечногорск, улице Луговой в поселке Орещково округа Луховицы, улице Ясенева в деревне Русавкино-Романово округа Балашиха и дороге в деревне Любучаны округа Люберцы.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.