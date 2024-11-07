Искусственные неровности отремонтировали на 6 дорогах Подмосковья

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках. Ремонт искусственных неровностей проводят в рамках содержания дорожной сети.

Дорожники восстановили неровности ул. Волковской в г. Люберцы, Дзержинском шоссе в г. Котельники, Лихачевском проезде в г. Долгопрудном, ул. Лесной в п. Новоселки г. о. Кашира, а также на региональных дорогах в д. Новой г. о. Серпухове и п. Курсаково г. о. Истра

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах специалисты «Мосавтодора» проводят обследование и необходимый ремонт элементов, влияющих на безопасность движения: ограждения, светофоры, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.