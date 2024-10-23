Искусственные неровности отремонтировали на 6 дорогах Подмосковья

Работы провели в рамках летнего содержания дорожной сети.

Асфальтобетонные и резинокордовые искусственные неровности восстановили на ул. Угрешской в Дзержинском, ул. Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовке в Пушкино, на дорогах в деревне Сельниково округа Коломны, деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа, деревне Нефедьево и на ул. Панфилова в п. Нахабино г. о. Красногорска.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах, специалисты «Мосавтодора» проводят обследование и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность: ограждения, светофоры, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.