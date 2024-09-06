Искусственные неровности отремонтировали на 6 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на 6 региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Асфальтобетонные и резинокордовые искусственные неровности восстановили на ул. Жуковского в Жуковском, ул. Московской в Химках, ул. Рабочей в микрорайоне Мамонтовка в Пушкине, Каширском проспекте в Кашире, а также на ул. Новослободской в деревне Пуршево г. о. Балашиха и ул. Тургенева в рабочем поселке Малаховка г. о. Люберцы.

В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Чтобы поддерживать безопасность на дорогах специалисты «Мосавтодора» проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждения, светофоры, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.