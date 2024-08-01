Искусственные неровности отремонтировали на 10 дорогах Подмосковья

Ремонтные работы провели на Дзержинском шоссе в Котельниках, улицах Коммунистической и Мичурина в Раменском, ул. Дзержинского в Жуковском, на дороге в селе Николо-Крохотки Талдомского округа. Также искусственные неровности восстановили на ул. Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в округе Пушкинский, на ул. Новослободской и ул. Вокзальной в Домодедове и на проспекте Пацанва и ул. Заводской в Долгопрудном.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Также отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, где особое внимание уделяют элементам безопасности: знакам, светофорам, остановкам, ограждениям и линиям освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.