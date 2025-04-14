Ищут у дилера, родных и на сайтах: как россияне выбирают подержанные авто

Опрос о планах россиян по приобретению машин с пробегом показал, что 37% столичных жителей собираются купить такое авто в ближайшее время, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Авто».

Эксперты в рамках исследования опросили 10 тыс. россиян.

Покупка авто с пробегом — знакомый опыт для многих: 78% рассматривающих подобное приобретение сейчас, уже владели таким авто ранее. 22% планируют купить такую машину в первый раз.

58% покупателей начинают поиск авто на сайтах с объявлениями. Количество таких респондентов в несколько раз больше, чем тех, кто покупает машину у знакомых, родственников и друзей (13%) или в дилерских центрах (13%).

Кроме того, опрос показал, что уровень доверия к сайтам с объявлениями высок: 66% россиян считают их надежной площадкой. При этом данный показатель почти одинаков среди мужчин (66%) и женщин (66%). Дилерские центры и сайты автодилеров пользуются доверием — их выбрали 40% и 30% соответственно.

При выборе приоритет у россиян — это состояние машины. Важной считают информацию о пробеге, авариях, числе владельцев 68% респондентов. Затем идет стоимость (67%), потом — надежность марки и модели (56%), доступность запчастей и цена на обслуживание (52%), практичность и комфорт автомобиля (42%).

35% опрошенных считают, что для них важна возможность заключить сделку напрямую с собственником, без посредников. 31% назвал важным критерием репутацию продавца.

68% респондентов хотят заранее узнать полную историю машины, включая данные о ДТП, штрафах, пробеге и т. д. Это особенно актуально для женщин, чем для мужчин (74% против 64%). 53% назвали значимым возможность независимой экспертизы, а 47% — гарантии на техсостояние авто.

«Раньше для того, чтобы узнать все про состояние авто и оценить его реальную стоимость, требовалось много времени и опыт. Сейчас решить задачу помогают различные цифровые сервисы, в том числе, дополненные технологиями искусственного интеллекта», — сказал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев.

Он добавил, что «Автотека» помогает покупателю проверить историю машины, а алгоритмы ИИ проводят анализ информации и формируют понятные рекомендации, подсказывающие, стоит ли рассматривать выбранное авто или найти иной вариант.