Инвестор сможет открыть автостоянку в районе Братеево

На городские торги выставили право аренды подэстакадного пространства в районе Братеево. Инвестор сможет организовать здесь автостоянку. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Пространства под эстакадами могут использоваться разными способами, но один из наиболее распространенных — для организации парковочных мест. На городских торгах сейчас доступно право аренды территории площадью более 1500 квадратных метров под эстакадой № 2, ведущей от МКАД к торговому комплексу „Южные ворота“, который находится рядом с одноименным автовокзалом. В соответствии с функциональным назначением объекта инвестору предстоит открыть здесь автостоянку. Срок договора аренды составит 11 месяцев и 28 дней», — рассказал Кирилл Пуртов.

Точная площадь подэстакадного пространства составляет 1512,5 квадратного метра. Победителю торгов будет необходимо установить ограждение стоянки, разработать и согласовать проект организации дорожного движения для въезда и выезда транспортных средств, содержать в объект в надлежащем состоянии и своевременно производить уборку территории.

Прием заявок на участие в торгах завершится 14 июля, аукцион пройдет 16 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».