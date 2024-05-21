Интервалы движения поездов увеличили на «зеленой» ветке метро

сегодня в 08:53

Сбой в движении произошел на севером отрезке ветки метро.

Ранее, 19 мая, на МЦК прерывалось движение поездов против часовой стрелки.

18 мая на Сокольнической ветке московского метро также увеличивали интервалы движения. Причиной этому стала проверка одного из составов.